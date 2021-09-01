Появились фото останков человека, которые нашли во время дорожных работ в Песочне

Эксперты осмотрели место и не нашли на костях переломов. Предположительно, челюсть могла попасть туда с кладбища, которое находится недалеко.

«МК Рязань» опубликовал фото останков, которые нашли в Песочне во время дорожных работ. Следователи нашли фрагмент нижней челюсти человека, на которой есть коронки.

Эксперты осмотрели место и не нашли на костях переломов. Предположительно, челюсть могла попасть туда с кладбища, которое находится недалеко.

Назначена доследственная проверка, подробности уточняются.





