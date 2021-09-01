Певица МакSим впервые появилась на публике после болезни

Она проводила в первый класс свою младшую дочь.

Певица МакSим заметили в школе младшей дочери. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает Starhit .

Артистка постепенно приходит к прежнему образу жизни. В среду, 1 сентября, ее заметили на первой школьной линейке у младшей дочери.

«Маша пошла в городскую школу, в совете которой состоит заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, мастер спорта международного класса Татьяна Анатольевна Тарасова. Также в его составе известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, российский боксер-профессионал Дрозд Григорий Анатольевич, начальник ЦСКА, кандидат педагогических наук, мастер спорта Громов Артем Валерьевич, советский хоккеист, заслуженный тренер России Михайлов Борис Петрович и многие другие», — отметили в фангруппе артистки.

Отмечается, что дочь певицы будет учиться в одной из самых престижных учреждений столицы.

Напомним, в начале июня певицу Марину Абросимову экстренно госпитализировали. Позже ее подключили к ИВЛ и поместили в искусственную кому. В ней артистка пробыла почти два месяца. Недавно ее выписали из больницы.