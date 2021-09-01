Муниципальные теплосети вне плана на месяц снизили подачу горячей воды жителям Дашково-Песочни

Муниципальное предприятие теплосетей Рязани (МУП РМПТС) вне плана на месяц снизило подачу горячей воды жителям микрорайона Дашково-Песочня. По информации собственных источников РЗН. инфо, речь идет о длительном ограничении, которое начнется с 1 сентября.
С наступлением осени в теплосетях занялись капитальным ремонтом на муниципальной тепломагистрали № 4. По ней горячая вода поступает в дома части жителей Дашково-Песочни. Теперь теплосеть на треть снизила поставку горячей воды. Дискомфорт, скорее всего, испытают большинство местных жителей. Почему в РМПТС не провели этот капремонт ранее, в плановый период, остается неясным. По действующим правилам предоставления коммунальных услуг летний перерыв в горячем водоснабжении для проведения ремонтных работ не может превышать 14 дней.
Власти Рязани никак ситуацию не комментируют, а городское управление энергетики и ЖКХ согласовало эти работы, зная, что с сентября начинается школьная пора, что всех детей привезли из лагерей, деревень и дач.
Также по данным РЗН. инфо руководителем РМПТС сейчас назначен Алексей Олейник. Он участвовал в последнем конкурсе по замещению должности директора ключевого МУПа областного центра — Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.
Тогда, 30 июня, в конкурсе победил Сергей Лепехин, ранее руководивший коммунальным предприятием в поселке Лесной Шиловского района.
Напомним, Сергей Лепехин продержался в кресле руководителя полтора месяца. О том, что он написал заявление на увольнение стало известно после общественных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Рязани на 2022 год.
Алексей Олейник — руководитель теплосети подмосковной Старой Купавны, ранее работал в рязанских теплосетях главным инженером. Возможно, у него получится сократить сроки ремонта на четвертой тепломагистрали. Ведь судя по ранее занимаемым должностям, у нового директора есть все шансы для эффективного управления рязанским МУПом. Однако, как он ими распорядится, зависит только от него.
Муниципальное предприятие теплосетей Рязани (МУП РМПТС) вне плана на месяц снизило подачу горячей воды жителям микрорайона Дашково-Песочня. По информации собственных источников РЗН. инфо, речь идет о длительном ограничении, которое начнется с 1 сентября.