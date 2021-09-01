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Муниципальные теплосети вне плана на месяц снизили подачу горячей воды жителям Дашково-Песочни
С наступлением осени в теплосетях занялись капитальным ремонтом на муниципальной тепломагистрали № 4. По ней горячая вода поступает в дома части жителей Дашково-Песочни. Теперь теплосеть на треть снизила поставку горячей воды.

Муниципальное предприятие теплосетей Рязани (МУП РМПТС) вне плана на месяц снизило подачу горячей воды жителям микрорайона Дашково-Песочня. По информации собственных источников РЗН. инфо, речь идет о длительном ограничении, которое начнется с 1 сентября.

С наступлением осени в теплосетях занялись капитальным ремонтом на муниципальной тепломагистрали № 4. По ней горячая вода поступает в дома части жителей Дашково-Песочни. Теперь теплосеть на треть снизила поставку горячей воды. Дискомфорт, скорее всего, испытают большинство местных жителей. Почему в РМПТС не провели этот капремонт ранее, в плановый период, остается неясным. По действующим правилам предоставления коммунальных услуг летний перерыв в горячем водоснабжении для проведения ремонтных работ не может превышать 14 дней.

Власти Рязани никак ситуацию не комментируют, а городское управление энергетики и ЖКХ согласовало эти работы, зная, что с сентября начинается школьная пора, что всех детей привезли из лагерей, деревень и дач.

Также по данным РЗН. инфо руководителем РМПТС сейчас назначен Алексей Олейник. Он участвовал в последнем конкурсе по замещению должности директора ключевого МУПа областного центра — Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.

Тогда, 30 июня, в конкурсе победил Сергей Лепехин, ранее руководивший коммунальным предприятием в поселке Лесной Шиловского района.

Напомним, Сергей Лепехин продержался в кресле руководителя полтора месяца. О том, что он написал заявление на увольнение стало известно после общественных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Рязани на 2022 год.

Алексей Олейник — руководитель теплосети подмосковной Старой Купавны, ранее работал в рязанских теплосетях главным инженером. Возможно, у него получится сократить сроки ремонта на четвертой тепломагистрали. Ведь судя по ранее занимаемым должностям, у нового директора есть все шансы для эффективного управления рязанским МУПом. Однако, как он ими распорядится, зависит только от него.