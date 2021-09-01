\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
21°
Чтв, 02
14°
Птн, 03
18°
ЦБ USD 73.19 -0.09 02/09
ЦБ EUR 86.39 -0.28 02/09
Нал. USD 72.83 / 73.80 18:49
Нал. EUR 86.15 / 86.90 18:49
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
Вчера 12:34
3
29 533
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
6 034
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
15 118
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
7 522
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава Сбербанка назвал новые выплаты пенсионерам вызовом
Герман Греф отметил, что в это время ожидается повышенная нагрузка на сотрудников.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом единовременные выплаты по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Об этом в среду, 1 августа, сообщает «РБК».

По его словам, в это время ожидается увеличенный поток клиентов-пенсионеров, которые придут за своими выплатами. А это — повышенная нагрузка для сотрудников компании.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — отметил Герман Греф.

При этом сильная нагрузка ляжет на тех, кто работает «на передовой». Главная задача сотрудников — чтобы люди были уверены, что они могут прийти и в любой удобный момент получили деньги.

«Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах. И я точно знаю — мы справимся», — заключил глава компании.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военным и силовикам. Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года, однако если этого не произошло, ее начислят позднее.