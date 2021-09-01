Глава Сбербанка назвал новые выплаты пенсионерам вызовом

Герман Греф отметил, что в это время ожидается повышенная нагрузка на сотрудников.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом единовременные выплаты по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Об этом в среду, 1 августа, сообщает « РБК ».

По его словам, в это время ожидается увеличенный поток клиентов-пенсионеров, которые придут за своими выплатами. А это — повышенная нагрузка для сотрудников компании.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — отметил Герман Греф.

При этом сильная нагрузка ляжет на тех, кто работает «на передовой». Главная задача сотрудников — чтобы люди были уверены, что они могут прийти и в любой удобный момент получили деньги.

«Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах. И я точно знаю — мы справимся», — заключил глава компании.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военным и силовикам. Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года, однако если этого не произошло, ее начислят позднее.