До конца недели в Рязани ожидается пасмурная погода и дожди

В ночь на четверг, 2 сентября, возможен небольшой дождь. Днем также возможны осадки. Порывы ветра местами могут достигать местами до 15 метров в секунду. Ночью ожидается до +10, +15 градусов, днем +13,+18 градусов.

До конца недели в Рязани ожидается пасмурная погода и дожди. Об этом сообщил сайт мэрии.

В ночь на четверг, 2 сентября, возможен небольшой дождь. Днем также возможны осадки. Порывы ветра местами могут достигать местами до 15 метров в секунду. Ночью ожидается до +10, +15 градусов, днем +13,+18 градусов.

В пятницу, 3 сентября, ожидается небольшой дождь ночью. Ночью без осадков. Порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Ночью ожидается до +4,+9 градусов, днем +13,+18 градусов.



В субботу, 4 сентября, возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду. Ночью ожидается до +5,+10 градусов, днем +10,+15 градусов.

5, 6 и 7 сентября будет облачно, возможны дожди, гроза. Порывы ветра могут достигать 3-8 и 5-10 метров в секунду. Температура ночью +1,+6 градусов, днем +7, +13 градусов.

8 сентября будет облачно, преимущественно без осадков, порывы ветра до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +0,+5°С, днем +10,+15.