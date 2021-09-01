Центральное агентство недвижимости отметило 30-летний юбилей

Сегодня с УК «Центральное агентство недвижимости» сотрудничают более 150 риелторов. Выделены в отдельные подразделения департамент загородной недвижимости, отдел новостроек. Давно работает служба ипотечного кредитования, юридическое сопровождение, собственный маркетинг и целая школа недвижимости, где выдают диплом государственного образца.

Центральное агентство недвижимости отметило 30-летний юбилей. Об этом рассказали в компании.



«С нас начиналась профессия», — вспоминают риелторы, которые пришли в агентство в 90-е. Агентство недвижимости открылось в Рязани в 1991 году, когда о купле-продаже квартир только слышали.



«Еще нет в обиходе слов „риелтор“ или „брокер“, но люди во все времена решали квартирный вопрос. Обмен, самостоятельный поиск вариантов, риски быть обманутыми. Рынок пустой и неопределенный. На помощь рано или поздно должны были прийти профессионалы», — рассказали в Центральном агентстве недвижимости.



Чуть позже агентство переименовали в «Центральное», по географическому принципу — его офис находился на Первомайском проспекте. Хотя в слове «центральный» заложен куда больший смысл, отметили в агентстве.

В ЦАН рассказали, что правила и стандарты работы появились фактически «на ходу».

«Обмен квартир, покупка и перевод в нежилые помещения первых этажей центра города, помощь в переезде из Москвы в Рязани и наоборот, расселение коммуналок, первые рыночные новостройки — такого опыта, как у сотрудников ЦАНа, нет, пожалуй, ни у кого», — отметили в сообщении.

В Центральном агентстве недвижимости добавили, что в компании сохранились так называемые «книги обмена», куда рукой и ручкой заносили имена клиентов, их пожелания, результаты встреч и пометки о сделках. Специалисты также вспомнили кипу газет с объявлениями, которые буквально до дыр зачитывали риелторы.

«Сегодня рынок недвижимости оцифрован и зарегламентирован. Можно, не выходя из дома, заказать справки, получить информацию об объекте, провести сделку удаленно, получать подборы квартир от риелтора на вотсап. Но только тот знает истинную цену риэлтерского дела, улыбаются „старички“, кто работал с пейджером и стационарным телефоном, кто обводил объявления в газетах и коллекционировал записные книжки», — рассказали в компании.



Там отметили, что сегодня с УК «Центральное агентство недвижимости» сотрудничают более 150 риелторов. Выделены в отдельные подразделения департамент загородной недвижимости, отдел новостроек. Давно работает служба ипотечного кредитования, юридическое сопровождение, собственный маркетинг и целая школа недвижимости, где выдают диплом государственного образца.



«Агентство гарантирует безопасность клиентам и страхует свою деятельность. Каждая пятая сделка с недвижимостью на рынке в Рязани проводится сотрудниками ЦАНа.

30 лет — это когда есть что вспомнить и точно можно говорить о зрелости, которая при правильных решениях двигает компанию вперед и открывает второе дыхание», — заключили в Центральном агентстве недвижимости.