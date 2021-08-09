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Во Владикавказе девять человек погибли из-за сбоя системы подачи кислорода
Все погибшие проходили лечение от COVID-19 в Республиканской клинической больнице скорой помощи. Помимо них, в палате также находился 71 человек — они не пострадали.

Во Владикавказе девять человек погибли из-за сбоя системы подачи кислорода. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Все погибшие проходили лечение от COVID-19 в Республиканской клинической больнице скорой помощи. Помимо них, в палате также находился 71 человек — они не пострадали.

«По обновленной информации на 19:46, врио министра здравоохранения Сослана Тебиева число жертв достигло девяти», — говорится в сообщении.

По словам временно-исполняющего обязанности главы Северной Осетии-Алании Сергея Меняйло, все пациенты, кроме тех, кто находился в тяжелом состоянии выжили. Он сообщил журналистам, что больных оперативно перевели на подачу кислорода из баллонов.

Он также добавил, что разгермитизацию трубы удалось устранить в течение 30-40 минут. На данный момент проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом в Северной Осетии нет, подчеркнул врио главы региона.