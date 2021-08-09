В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за коронавируса

Ограничения могут ввести из-за появления новых штаммов, которые опасны для детей и подростков. Решение по формату обучения в школах будут принимать конкретно в каждом регионе.

Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый заявил, что в ряде регионов могут ввести ограничения в школах и перевести учеников на «дистанционку». Об этом передает РИА Новости .

По его словам, решение по формату обучения в школах будут принимать конкретно в каждом регионе. Он отметил, что где-то, возможно, будут ограничения — перевод на удаленный режим обучения, ограничения при проведении школьных линеек 1 сентября. Круглый заявил, что они могут проводиться без родителей.«В общем, я думаю, что линейки 1 сентября пройдут в формате, близком к обычному», — сказал политик.

Он подчеркнул, что ограничения могут ввести из-за появления новых штаммов, которые опасны для детей и подростков.