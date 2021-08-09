В скопинском селе мужчина упал в колодец

В заточении он пробыл два часа.

В селе Шелемишево Скопинского района мужчина упал в колодец. Подробности в воскресенье, 8 августа, приводит ИД «Пресса” .

По словам самого мужчины, он пытался попить воды.

«Ведра не было, а пить очень хотелось, я нагнулся и не удержался, полетел вниз. На улице никого не было, а значит, никто не видел, как я упал. Я зацепился руками за цепи и стал звать на помощь. Разбил в кровь руки и правое плечо”, — рассказал пострадавший.

Как пишут журналисты, колодец использовали для полива огородов, а потому никто из жителей подумать не мог, что кто-то будет из него пить. В заточении мужчина пробыл два часа, после чего на крик пришла одна из местных жительниц.

Двое мужчин быстро спустили вниз на веревках лестницу. Позднее к спасению присоединились еще двое мужчин.

С помощью лестницы его удалось вытащить из воды. Медицинская помощь, по его словам, ему не понадобилась.