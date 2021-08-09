\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
32°
Втр, 10
25°
Срд, 11
19°
ЦБ USD 73.13 -0.04 07/08
ЦБ EUR 86.46 -0.19 07/08
Нал. USD 73.15 / 73.85 12:01
Нал. EUR 86.25 / 86.80 11:29
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
4 649
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
7 443
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
7 886
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
17 548
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В скопинском селе мужчина упал в колодец
В заточении он пробыл два часа.

В селе Шелемишево Скопинского района мужчина упал в колодец. Подробности в воскресенье, 8 августа, приводит ИД «Пресса”.

По словам самого мужчины, он пытался попить воды.

«Ведра не было, а пить очень хотелось, я нагнулся и не удержался, полетел вниз. На улице никого не было, а значит, никто не видел, как я упал. Я зацепился руками за цепи и стал звать на помощь. Разбил в кровь руки и правое плечо”, — рассказал пострадавший.

Как пишут журналисты, колодец использовали для полива огородов, а потому никто из жителей подумать не мог, что кто-то будет из него пить. В заточении мужчина пробыл два часа, после чего на крик пришла одна из местных жительниц.

Двое мужчин быстро спустили вниз на веревках лестницу. Позднее к спасению присоединились еще двое мужчин.

С помощью лестницы его удалось вытащить из воды. Медицинская помощь, по его словам, ему не понадобилась.