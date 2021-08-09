В Шацком районе «пятнадцатая» вылетела в кювет

За рулем был 62-летний шатчанин, который ехал в сторону Печин. Водитель превысил скорость, машину занесло в кювет, где она несколько раз опрокинулась.

В понедельник, 9 августа, в Шацком районе Lada-211540 Samara вылетела в кювет. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло примерно в 13:05 на дороге Новочернеево-Высокое-Печины. За рулем был 62-летний шатчанин, который ехал в сторону Печин. Водитель превысил скорость, машину занесло в кювет, где она несколько раз опрокинулась.

Мужчина пострадал, его доставили в Шацкую межрайонную больницу. Проводится проверка по факту ДТП.