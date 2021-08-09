В Шацком районе кроссовер вылетел в кювет и перевернулся, есть погибший
Авария случилась в пятницу, 6 августа, примерно в 13.00 на 137-м километре автодороги «Тамбов-Шацк».
В Шацком районе произошло ДТП. Об этом в понедельник, 9 августа,
Авария случилась в пятницу, 6 августа, примерно в 13.00 на 137-м километре автодороги «Тамбов-Шацк”. По предварительной информации, 24-летний житель Нижнего Новгорода на Ford Explorer не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
25-летний пассажир кроссовера от полученных травм скончался на месте. Водителя госпитализировали с травмами.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.