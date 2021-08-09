В Сараях «Лада Гранта» сбила 12-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали.

В Сараях произошло ДТП с участием 12-летнего мальчика. Об этом в понедельник, 9 августа, пишет ИД «Пресса” .

Авария случилась на улице Кирова. Как пишут журналисты, мальчик ехал на велосипеде по проезжей части дороги. Внезапно он решил переехать на другую сторону.

«Как он попал под колеса Lada Granta, предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Они уже работают на месте происшествия”, — отмечают в издании.

Ребенка госпитализировали. О его состоянии пока ничего неизвестно.