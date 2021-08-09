В Сараевском районе полиция остановила пьяного водителя на «шестерке»
ДТП произошло примерно в 11:05 около села Борец у дома 10 «а» на улице Базарной. Полиция обратила внимание на автомобиль ВАЗ-2106. Водителя остановили для проверки.
В воскресенье, 8 августа, в Сараевском районе поймали пьяного водителя на «шестерке». Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 11:05 около села Борец у дома 10 «а» на улице Базарной. Полиция обратила внимание на автомобиль ВАЗ-2106. Водителя остановили для проверки.
Выяснилось, что 66-летний местный житель был пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно шел. Медосвидетельствование показало 1,072 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.
На водителя составили административный материал.