В рязанском управлении МВД выразили соболезнования в связи со смертью Ивана Перова

Во время его работы в 90-е годы прошлого в области ликвидированы «слоновскую», «айрапетовскую» и другие организованные преступные группировки, были раскрыты многие резонансные преступления, значительно снизился общий уровень преступности.

Руководство и личный состав УМВД России по Рязанской области выразили соболезнование в связи со смертью генерал-майора милиции в отставке Ивана Перова. Сообщение опубликовано на сайте регионального управления. Иван Перов возглавлял областное управление МВД по Рязанской области с 1995 по 2011 год.

Иван Федорович Перов родился 14 января 1951 года в селе Уда Сапожковского района Рязанской области. После средней школы он работал водителем. С 1970 по 1972 годы проходил службу в Советской Армии. После демобилизации он продолжил работать водителем в Сапожковском управлении сельского хозяйства. В 1974 году Иван Перов поступил на службу в органы внутренних дел в качестве участкового инспектора профилактической службы Сапожковского райотдела. Он прослужил там 1,5 года и заочно поступил в Московскую академию МВД России. Он получил высшее специальное образование и после этого стал начальником милиции Пителинского и Рыбновского районов, начальником службы по работе с личным составом областного управления внутренних дел. В 1995 году Иван Перов возглавил управление внутренних дел Рязанской области. Во время его работы в 90-е годы прошлого в области ликвидированы «слоновскую», «айрапетовскую» и другие организованные преступные группировки, были раскрыты многие резонансные преступления, значительно снизился общий уровень преступности.

«Высокий профессионализм, большое трудолюбие, обостренное чувство долга, честность и порядочность всегда отличали Ивана Федоровича. Среди подчиненных он пользовался заслуженным авторитетом и уважением, а за успехи в службе был неоднократно награжден Министерством внутренних дел Российской Федерации», — отметили в сообщении.

После увольнения Иван Перов три года работал министром региональной безопасности Рязанской области, затем возглавлял работу по обеспечению безопасности, режима и противодействию коррупции в областном фонде капремонта. Руководство и личный состав управления МВД по Рязанской области выразили искреннее соболезнование родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».