В Рязанской области вновь продлили запрет на посещение Окского заповедника
Это связано с повышенным классом пожарной опасности в лесах и неблагоприятными климатическими условиями.
В Рязанской области вновь продлили запрет на посещение Окского заповедника. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе организации.
В связи с повышенным классом пожарной опасности в лесах и неблагоприятными климатическими условиями — сухой и жаркой погодой — посещение лесов Окского заповедника вновь продлили. Полный запрет действует до 15 августа.
Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность, наложение штрафов и санкций.
Ранее запрет на посещение заповедника действовал до 8 августа.