В Рязанской области вновь продлили запрет на посещение Окского заповедника

Это связано с повышенным классом пожарной опасности в лесах и неблагоприятными климатическими условиями.

В Рязанской области вновь продлили запрет на посещение Окского заповедника. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе организации.

В связи с повышенным классом пожарной опасности в лесах и неблагоприятными климатическими условиями — сухой и жаркой погодой — посещение лесов Окского заповедника вновь продлили. Полный запрет действует до 15 августа.

Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность, наложение штрафов и санкций.

Ранее запрет на посещение заповедника действовал до 8 августа.