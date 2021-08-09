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В Рязанской области еще восемь человек умерли от коронавируса
Всего с начала пандемии от «ковида» умерли 837 рязанцев.

В Рязанской области восемь человек скончались от COVID-19. Такие данные на понедельник, 9 августа, приводит федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии от «ковида” умерли 837 рязанцев. За сутки зафиксировали 123 новых случая заражения, 79 жителей региона выздоровели. Всего за время пандемии заболели 36 279 жителей области, вылечились 33 506.

За неделю со 2 по 8 августа в Рязанской области коронавирусом заболел 741 человек, выздоровели 524, скончался 21 пациент.

За сутки в России подтверждено 769 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 165 650. В стране число случаев COVID-19 выросло за сутки на 22 160 — до 6 469 910. При этом вылечились от «ковида” за сутки — 14 474, за все время — 5 769 981.