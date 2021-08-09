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В Рязани завершился летний кубок по хоккею
В нем приняли участие 11 команд, в которые вошли более 200 хоккеистов, не принимавших ранее участие в любительских соревнованиях областного центра.

В Рязани в воскресенье, 8 августа, в спортивном клубе «Айсберг” завершился летний кубок по хоккею с шайбой. Он был посвящен Дню города.

В нем приняли участие 11 команд, в которые вошли более 200 хоккеистов, не принимавших ранее участие в любительских соревнованиях областного центра.

Президент областной федерации хоккея, депутат Рязанской гордумы, президент группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов пригласил все команды принять участие в 11 сезоне ночной хоккейной лиги в Рязанской области, который стартует уже в конце сентября. Для новоиспеченных участников планируют создать отдельную группу в дивизионе «Лига надежды», чтобы каждый хоккеист мог играть с равным себе и смог открыть свой спортивный потенциал еще больше.

На церемонии награждения отметили лучших спортсменов и болельщиков. Обладателями «Кубка надежд» турнира стала команда «Никуличи». Бронзовыми призерами стали хоккеисты из хоккейного клуба «СималитРус». Победителями стала команда «Борки», которая в эмоциональном финале сумела обыграть противника со счетом 2:0.

Все победители и призеры получили почетные грамоты, кубки и медали.

Справка:

Ночная хоккейная лига — проект, который был создан по инициативе Президента Р. Ф. Владимира Путина и действует на территории России уже более 10 лет. Рязань на протяжении многих лет является лучшей в стране по количеству команд, организации и информационному сопровождению турнира, за что получила звание Столицы любительского хоккея. В мае 2021 год Владимир Путин впервые в истории лиги вручил региональному представителю НХЛ в Рязанской области Олегу Смирнову почетный орден «За верность любительскому хоккею».