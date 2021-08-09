В Рязани закрывается вегетарианское кафе

Причина закрытия не раскрывается.

В Рязани закрывается вегетарианское кафе «Гауранга”. Соответствующий пост в воскресенье, 8 августа, разместили в группе заведения.

Администрация кафе не раскрывает причину закрытия. Однако в связи с этим заведение распродает все товары, которые есть в наличии.

«Благодарю всех за сотрудничество в стенах Гауранги за все эти годы! Конкретная дата закрытия будет объявлена отдельно. Сейчас у меня задача подраспродать остатки товаров”, — говорится в посте.