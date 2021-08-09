В России разработали шлем виртуальной реальности для подбора персонала

Система будет считывать физическое и эмоциональное состояние тестируемого, пока тот находятся в виртуальной среде.

Исследователи из Самарского государственного университета разработали тестирования для оценки психологических качеств соискателя с помощью шлема виртуальной реальности. Об этом сообщают « Известия ”.

По словам разработчиков, такая задумка поможет работодателям оценить личность человека при подборе персонала. Система будет считывать физическое и эмоциональное состояние тестируемого, пока тот находятся в виртуальной среде. Также будет оцениваться уровень тревожности, реакция на стресс, эмоциональная возбудимость и познавательная активность человека, которую позволит считать направленность взгляда, реакция на стимулы и время фиксации.

Предполагается таким образом диагностировать психологические аспекты сотрудников на особо ответственных позициях. Также можно один раз создать портрет идеального кандидата, после чего искусственный интеллект покажет, насколько тот или иной человек соответствует этому образу.

Стоимость такой системы оценили в 120 тысяч рублей.