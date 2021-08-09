В Михайловском районе мужчина на скутере разбился, врезавшись в столб
43-летний местный житель не справился с управлением.
В Михайловском районе произошла авария с участием скутера. Подробности
Трагедия случилась в воскресенье, 8 августа, примерно в 00.20. По предварительной информации, 43-летний местный житель ехал на скутере. Он не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
От полученных травм он скончался на месте ДТП.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.