В аварии около рязанского «Водоканала» пострадал пассажир

По предварительной информации, в воскресенье, 8 августа, на Касимовском шоссе «Лада Гранта» под управлением 33-летнего мужчины не справилась с управлением‎ и врезался в столб.

В ДТП около рязанского «Водоканала» пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, в воскресенье, 8 августа, на Касимовском шоссе «Лада Гранта» под управлением 33-летнего мужчины не справилась с управлением‎ и врезался в столб.

В ДТП пострадал 36-летний пассажир легковушки. Ранее в сети появилось видео с места ДТП.