В ДТП с двумя кроссоверами в Горроще пострадал 11-летний ребенок

По предварительной версии, 51-летний водитель на Hyundai Creta врезался в Renault Duster под управлением водителя 1973 года рождения. В аварии пострадал 11-летний пассажир Renault. Мальчика доставляли в больницу.

В ДТП с двумя кроссоверами в Горроще пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной версии, 51-летний водитель на Hyundai Creta врезался в Renault Duster под управлением водителя 1973 года рождения.

В аварии пострадал 11-летний пассажир Renault. Мальчика доставляли в больницу.