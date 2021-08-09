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В центральную Россию придет европейский циклон
Он принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер.

Жителей центральной России ожидает европейский циклон. Как предупреждают синоптики «Гисметео”, он принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Слова специалистов приводит «Свободная пресса”.

По словам синоптиков, столица попадет в «грозовой капкан”. Такая же ситуация распространится на всю европейскую часть России.

Большая часть осадков придется на среду, 11 августа. Возможны дождевые тучи, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также ливни. Столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов.

Постепенно погода улучшится только к 15 августа.