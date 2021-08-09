В центральную Россию придет европейский циклон

Он принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер.

Жителей центральной России ожидает европейский циклон. Как предупреждают синоптики «Гисметео”, он принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Слова специалистов приводит « Свободная пресса ”.

По словам синоптиков, столица попадет в «грозовой капкан”. Такая же ситуация распространится на всю европейскую часть России.

Большая часть осадков придется на среду, 11 августа. Возможны дождевые тучи, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также ливни. Столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов.

Постепенно погода улучшится только к 15 августа.