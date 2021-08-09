Тульский блогер написал заявление в полицию на рязанца за угрозу убийством

Блогер вступил в конфликт с мужчиной на кассе, после того, как нашел просроченные товары в магазине «Лайм» на Народном бульваре.

Тульский блогер ARTEM WOLF написал заявление в полицию на рязанца за угрозу убийством. Соответствующий ролик он опубликовал на своем YouTube канале.

Блогер вступил в конфликт с мужчиной на кассе, после того, как нашел просроченные товары в магазине «Лайм» на Народном бульваре.

Конфликт закончился тем, что к магазину приехали полицейские. Блогер написал на рязанца заявление в полицию об угрозе убийством. Также он написал заявление на магазин и полицейского, который отказался ему представиться.

Напомним, блогер уже проверял рязанские супермаркеты и конфликтовал с охраной магазинов.