Скончался первый российский омбудсмен Сергей Ковалев

Советский диссидент, ученый-биолог и первый российский омбудсмен Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни.

Скончался первый российский омбудсмен Сергей Ковалев. Об этом в понедельник, 9 августа, написал его сын Иван Ковалев на странице в Facebook.

Советский диссидент, ученый-биолог и первый российский омбудсмен Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», — написал он.

Правозащитник является одним из авторов российской декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции России. Он опубликовал более 60 научных работ, в 1964 году получил ученую степень кандидата биологических наук. В 1994—1995 годах занимал пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.