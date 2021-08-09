Рязанский омбудсмен по правам человека рассказала о том, как можно решать острейшие городские проблемы

Наталья Епихина рассказала, как можно помогать сотням людей, минуя бюрократические препоны и при этом оставаться независимой от какого-либо начальства и политических партий.

В Рязанской области есть люди, кто без лишних фраз и позерства каждый день решает проблемы обычных горожан и сельчан. Ради этого можно позвонить напрямую губернатору или поехать в отдаленный райцентр вместе с целой группой компетентных экспертов.

К такой редкой породе неравнодушных личностей с полным правом можно отнести уполномоченного по правам человека в Рязанской области Наталью Епихину.

В своем интервью корреспонденту РЗН.инфо она рассказала, как можно помогать сотням людей, минуя бюрократические препоны и при этом оставаться независимой от какого-либо начальства и политических партий.