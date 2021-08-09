Рязанские волонтеры продолжают поиски девочки-подростка, сбежавшей из лагеря

20 июля девочка сбежала из лагеря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт” продолжает поиски 16-летней Кристины Таланиной. Соответствующий пост в понедельник, 9 августа, опубликовали в группе отряда.

20 июля девочка сбежала из лагеря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Кристина имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день пропажи она была одета бирюзовую кофту, синие шорты и джинсовую кепку.

Она сбежала вместе со своей подругой. 15-летнюю Ульяну Фокину удалось найти в Самарской области.