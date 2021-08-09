Рязанские полицейские задержали двоих наркокурьеров-закладчиков

Злоумышленников поймали, когда они в очередной раз раскладывали запрещенные вещества на улицах Рязани.

Рязанские полицейские задержали двоих наркокурьеров-закладчиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Молодые люди 20 и 21 года недавно устроились наркокурьерами-закладчиками в два нелегальных даркнет-магазина по сбыту наркотиков. Во время задержания при себе у них обнаружили несколько свертков с «синтетикой”. Еще несколько свертков были изъяты на рязанских улицах из уже сделанных закладок.

Также оперативники установили, что злоумышленники сняли в областном центре квартиру, где хранили и фасовали наркотики, а также проживали сами. При обследовании жилища полицейские изъяли приготовленные к сбыту наркотики, электронные весы и упаковочные материалы.

Всего правоохранители изъяли 54 грамма производного N-метилэфедрона, 2 грамма мефедрона и 9 граммов марихуаны.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.