Рязанская клиническая больница № 11 получила новый электромиограф

Новый аппарат компании «Нейрософт» предназначен для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы, основанной на регистрации и качественно-количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц.

Рязанская клиническая больница № 11 получила новый электромиограф. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Новый аппарат компании «Нейрософт” предназначен для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы, основанной на регистрации и качественно-количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц.

«Причин нарушения функции нервно-мышечной системы много: травматические, эндокринные, токсические, вертеброгенные, наследственные, дегенеративные, аутоиммунные. С учетом причин поражения можно выделить медицинских специалистов, которым ЭМГ поможет при диагностике”, — сообщили в министерстве.