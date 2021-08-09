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Рязанка рассказала, что собаки соседа загрызли дворнягу ее матери
7 августа собаки забежали во двор ее мамы, так как была не закрыта калитка и загрызли насмерть ее дворняжку. Рязанка сообщила, что хозяин животного не предпринял никаких мер и был пьян. Женщина пыталась спасти собаку, но не смогла, так как напавшие псы кидались и лаяли на нее. Ее мама успела убежать и закрыться дома. По ее словам, на место вызвали полицию.

Рязанка рассказала, что дворнягу ее мамы загрызли собаки соседа. Об этом она сообщила в соцсети.

Женщина рассказала, что живет на улице Мервинской в Московском районе. По ее словам, 1,5 года назад напротив ее дома появились соседи с собаками породы американский стаффордширский терьер.

Рязанка сообщила, что хозяева собак не работают, выпивают и выпускают животных на свободный выгул.

«Собаки даже сами выбегают через низкое крыльцо дома, бегают по улице и ищут „жертву“. В прошлом месяце они загрызли кошку. Были случаи, когда они кидались на людей», — рассказала женщина.

Она отметила, что в прошлом году животные пытались напасть на нее, ребенка и ее пса.

«Стаффы кинулись на ребенка и выдрали из рук нашего кобелька. В это время прибежал мой муж и отогнал их лопатой. Сказать, что мой ребенок испугался — это ничего не сказать. Наш ягдтерьер был сильно покусан», — отмечается в сообщении.

По ее словам, после этого она обращалась в полицию, но в произошедшем не вывили признаков состава преступления и административного правонарушения. Женщина добавила, что 7 августа собаки забежали во двор ее мамы, так как была не закрыта калитка и загрызли насмерть ее дворняжку. Рязанка сообщила, что хозяин животного не предпринял никаких мер и был пьян. Женщина пыталась спасти собаку, но не смогла, так как напавшие псы кидались и лаяли на нее. Ее мама успела убежать и закрыться дома. По ее словам, на место вызвали полицию.