Рязанка пожаловалась на отсутствие врачей в ОКБ

По словам рязанки, она пришла в больницу около 13:30. В регистратуре ей сказали подождать до 16 часов, поскольку дежурный врач на выезде.

Рязанка рассказала, что обратилась в ОКБ с болями в животе, но не смогла попасть на прием из-за отсутствия врача. Видео из медучреждения опубликовано «ВКонтакте».

По словам рязанки, она пришла в больницу около 13:30. В регистратуре ей сказали подождать до 16 часов, поскольку дежурный врач на выезде.

В ОКБ прокомментировали ролик. Там отметили, что с 13:30 до 16 часов на рабочем месте находилась вся администрация больницы.

«Обращений по заявленному поводу никому не поступало. Пациентка может обратиться в больницу с заявлением, тогда мы сможем установить детали события и провести внутреннюю проверку», — говорится в сообщении.