Рязанец предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью 22-летнему местному жителю

Рязанец получил закрытую черепно-мозговую травму, включающую в себя: закрытый вдавленный перелом левой височной кости со смещением костных отломков, кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в теменной области слева, ушиб головного мозга легкой степени и ссадины.

Рязанская полиция завершила расследование дела в отношении 23-летнего местного жителя, который избил незнакомца. Подробности приводит региональное управление МВД.

Конфликт случился на улице Интернациональной в марте 2020 года. Компания из пятерых рязанцев решили пожарить шашлык у пруда. В какой-то момент к ним подошли двое незнакомцев, в числе которых был 23-летний обвиняемый, и потребовали затушить огонь, якобы потому что дым попадал в окна ближайшего дома, где они проживали. Огонь потушили водой, однако позже угли снова разгорелись. Тогда к отдыхающим подошла компания в составе десяти человек вместе с теми, кто приходили ранее.

Началась словесная ссора. Тогда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал словесную ссору, которая перешла в драку. Нетрезвый рязанец начал бить кулаками незнакомца по лицу, после чего 22-летний мужчина упал на землю. Нападавший продолжал бить его ногами по голове и не давал возможности встать. Позже прибыли полицейские, но хулиганы скрылись.

В результате 22-летний рязанец получил закрытую черепно-мозговую травму, включающую в себя: закрытый вдавленный перелом левой височной кости со смещением костных отломков, кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в теменной области слева, ушиб головного мозга легкой степени и ссадины.

В отношении рязанца, а также остальных участников конфликта, возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.