Рязанцы вновь пожаловались на вонь в Песочне

По словам автора поста, неприятный запах чувствуется в Дашково-Песочне в районе улицы Зубковой.

Рязанцы вновь пожаловались на вонь в Песочне. Соответствующий пост в понедельник, 9 августа, опубликовали пользователи в социальных сетях.

По словам автора поста, неприятный запах чувствуется в Дашково-Песочне в районе улицы Зубковой.

«Опять вонища, когда это уже прекратится? Администрация города, вы реагировать собираетесь? Вы специально нас травите?”, — написала рязанка.

В комментариях местные жители также отметили, что вонь дошла до центра города.