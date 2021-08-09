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Рязанцы вновь пожаловались на вонь в Песочне
По словам автора поста, неприятный запах чувствуется в Дашково-Песочне в районе улицы Зубковой.

Рязанцы вновь пожаловались на вонь в Песочне. Соответствующий пост в понедельник, 9 августа, опубликовали пользователи в социальных сетях.

По словам автора поста, неприятный запах чувствуется в Дашково-Песочне в районе улицы Зубковой.

«Опять вонища, когда это уже прекратится? Администрация города, вы реагировать собираетесь? Вы специально нас травите?”, — написала рязанка.

В комментариях местные жители также отметили, что вонь дошла до центра города.