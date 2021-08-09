Рязань отметила 926-летие при поддержке «Рельеф-Центра», арт-маркета «Пространство» и онлайн-школы «АртГамма»

Компания «Рельеф-Центр» совместно с арт-маркетом «Пространство» и онлайн-школой «АртГамма» организовали необычную арт-зону в рамках фестиваля «Арт-полянка». Гости праздника смогли попробовать себя в рисовании пейзажа. Атмосферу творческого мастер-класса дополнили музыканты, которые выступили на празднике в Лесопарке.

7 августа в рязанском Лесопарке в рамках празднования Дня города прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие рязанцы и гости города. В этом году праздник стал особенно ярким и творческим — в парке работали интерактивные площадки для детей и взрослых.

Компания «Рельеф-Центр» совместно с арт-маркетом «Пространство» и онлайн-школой « АртГамма » организовали необычную арт-зону в рамках фестиваля «Арт-полянка». Гости праздника смогли попробовать себя в рисовании пейзажа. Атмосферу творческого мастер-класса дополнили музыканты, которые выступили на празднике в Лесопарке.

Поддержка творческих площадок на городских праздниках стала традиционной для компании «Рельеф-Центр», арт-маркета «Пространство» и онлайн-школы «АртГамма». Гостями таких ярких событий становятся рязанцы разных возрастов, профессий и интересов, объединяясь для творческого самовыражения.