Полиция начала проверку информации о собаках, которые загрызли дворнягу в Рязани

Факт зарегистрирован 7 августа. иОт хозяев дворняжки поступило заявление в полицию, проводится проверка.

Полиция начала проверку опубликованной в соцсети информации о собаках, которые загрызли дворнягу в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Там отметили, что от хозяев дворняжки поступило заявление в полицию, проводится проверка.

«Факт зарегистрирован 7 августа, есть заявление от хозяев дворняжки, сотрудники ОМВД России по Московскому району Рязани проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее рязанка рассказала, что соседские собаки загрызли дворняжку ее мамы.