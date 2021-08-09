Минобрнауки не требует от студентов обязательной вакцинации против COVID-19

Соответствующее заявление в воскресенье, 8 августа, сделал глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Минобрнауки не требует от студентов обязательной вакцинации против COVID-19. Соответствующее заявление в воскресенье, 8 августа, сделал глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции « Эхо Москвы ”.

Студентам не нужно в обязательном порядке вакцинироваться от «ковида”.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сказал Валерий Фальков.

По его словам, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться самостоятельно.

«Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», — отметил министр.