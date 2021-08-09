Касимовца поймали на повторной пьяной езде

Касимовца поймали на повторной пьяной езде. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

8 августа, в Касимове, сотрудники ГИБДД задержали водителя, который во второй раз управлял машиной в состоянии опьянения. За рулем остановленной «семерки» оказался 52-летний житель Касимовского района.

Мужчину привлекут к уголовной ответственности по статье 264.1 УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы.