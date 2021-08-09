Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Перова

Соответствующую телеграмму он направил в адрес дочери.

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования родным Ивана Перова в связи с его кончиной. В адрес дочери погибшего он направил соответствующую телеграмму, сообщает областное правительство.

«Его уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего нашего региона, всех тех, кто знал Ивана Федоровича, кто с ним работал. Своей высокопрофессиональной деятельностью он внес значительный вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, обеспечение правопорядка и безопасности на территории региона. Многие годы достойно нёс службу в органах внутренних дел, на протяжении почти 16 лет возглавляя Управление внутренних дел по Рязанской области. Ответственно работал на высоких постах в органах исполнительной власти региона. В памяти знавших его людей Иван Федорович навсегда останется глубоко уважаемым, порядочным человеком, настоящим профессионалом, преданным своему делу. В этот день скорблю вместе с Вами и желаю мужества перед лицом тяжелой утраты».