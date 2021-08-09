\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
30°
Втр, 10
32°
Срд, 11
24°
ЦБ USD 73.51 0.38 10/08
ЦБ EUR 86.44 -0.02 10/08
Нал. USD 73.30 / 74.40 18:28
Нал. EUR 86.30 / 86.90 18:46
Новости
Публикации
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
4 часа назад
487
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
4 863
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
7 653
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
8 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Перова
Соответствующую телеграмму он направил в адрес дочери.

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования родным Ивана Перова в связи с его кончиной. В адрес дочери погибшего он направил соответствующую телеграмму, сообщает областное правительство.

«Его уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего нашего региона, всех тех, кто знал Ивана Федоровича, кто с ним работал. Своей высокопрофессиональной деятельностью он внес значительный вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, обеспечение правопорядка и безопасности на территории региона. Многие годы достойно нёс службу в органах внутренних дел, на протяжении почти 16 лет возглавляя Управление внутренних дел по Рязанской области. Ответственно работал на высоких постах в органах исполнительной власти региона. В памяти знавших его людей Иван Федорович навсегда останется глубоко уважаемым, порядочным человеком, настоящим профессионалом, преданным своему делу. В этот день скорблю вместе с Вами и желаю мужества перед лицом тяжелой утраты».