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Двоим рязанцам грозит срок за кражу бензотриммеров из больницы
По данным оперативников, на преступление приятели пошли, когда у них закончились деньги на спиртное.

Рязанские полицейские раскрыли кражу бензотриммеров из больницы. Подробности приводит региональное УМВД.

В полицию обратился работник одной из городских больниц с заявлением о пропаже четырех бензотриммеров, которые хранились в подсобном помещении медучреждения. Как отметили оперативники, неизвестные сломали дверной замок «грубым способом” и, возможно, в момент кражи похитители были нетрезвы.

Опросив ближайшие к медучреждению кафе полицейские выяснили, что накануне двое мужчин во время застолья похвастались, что они получили деньги за счет соседней больницы. Ими оказались двое рязанцев — 52 и 28 лет. Они и были причастны к краже четырех бензотриммеров, два из которых продали случайным прохожим, а еще два спрятали.

По данным оперативников, на преступление приятели пошли, когда у них закончились деньги на спиртное. Выполнив дело, они вернулись в кафе «праздновать” и разговорились с другими посетителями.

В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.