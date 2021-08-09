Более 2600 неисправностей газового оборудования устранили рязанские газовики в 2021 году

Во всех случаях газоснабжение абонентов, у которых были выявлены нарушения, было приостановлено до полного устранения неисправностей.

С начала 2021 года специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» выявили и устранили 2612 неисправностей в работе газового оборудования в ходе его технического обслуживания. Среди выявленных нарушений, а также причин, которые привели к ним: вмешательство в работу и самовольное переустройство газового оборудования, утечка газа, а также эксплуатация неисправного оборудования.

Во всех случаях газоснабжение абонентов, у которых были выявлены нарушения, было приостановлено до полного устранения неисправностей.

«Обязанность собственников жилья следить за состоянием газового оборудования не означает, что его нужно ремонтировать самостоятельно. В соответствии с законодательством все собственники обязаны заключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Уклонение от заключения договора может повлечь наложение административного штрафа», — отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.

Также, если у потребителя отсутствует договор на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией, поставщик газа вправе приостановить газоснабжение, даже при своевременной оплате потребленного топлива (постановление Правительства Р. Ф. № 549 от 21.07.2008 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»).

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в группу компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз».

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:

— для граждан одна-две тысячи рублей;

— для должностных лиц 5-20 тысяч рублей;

— для юридических лиц 40-100 тысяч рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:

— для граждан 10-30 тысяч рублей;

— для должностных лиц 50-100 тысяч рублей;

— для юридических лиц 100-400 тысяч рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:

— для граждан две-пять тысяч рублей;

— для должностных лиц 10-40 тысяч рублей или дисквалификацию на один-два года;

— для юридических лиц 80-200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.