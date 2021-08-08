В рязанском Лесопарке установили новый арт-объект

В рязанском Лесопарке появился новый арт-объект «Движение вверх», сообщили в пресс-службе мэрии. Он символизирует победу сборной СССР по баскетболу в Олимпийских играх в 1972 году.

В рязанском Лесопарке появился новый арт-объект «Движение вверх», сообщили в пресс-службе мэрии.

Открытие состоялось в субботу, 7 августа, в рамках празднования Дня города.

Арт-объект «Движение вверх» символизирует победу сборной СССР по баскетболу в Олимпийских играх в 1972 году. На открытии достопримечательности присутствовала председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская.

Также в субботу в Лесопарке прошел региональный баскетбольный турнир «Ночная лига». В баскетбольной чаше Центра уличного спорта «Под мостом» за возможность получить путевку в финал «Кубка России по баскетболу 3×3 2021» боролись 12 сильнейших команд из Рязани, Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода и других городов.