В Рязанской области от коронавируса скончались еще семеро

В Рязанской области семь человек стали жертвами коронавируса. Такие данные за сутки приводит федеральный оперштаб в воскресенье, 8 августа. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 829 рязанцев.

В Рязанской области семь человек стали жертвами коронавируса. Такие данные за сутки приводит федеральный оперштаб в воскресенье, 8 августа.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 829 рязанцев. За сутки зафиксировали 122 новых случаев заражения, 71 житель региона выздоровел. Всего за время пандемии заболели 36 156 жителей области, вылечились 33 427.

За неделю со 2 по 8 августа в Рязанской области коронавирусом заболел 741 человек, выздоровели 524, скончался 21 пациент.

За сутки в России подтверждено 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 164 881. В стране число случаев COVID-19 выросло за сутки на 22 866 — до 6 447 750.