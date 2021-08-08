В Рязанской области 9 августа будет жарко и без осадков
В Рязанской области в понедельник, 9 августа, будет преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 9 августа, будет преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ветер восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.
Напомним, ранее МЧС предупредило рязанцев, что с 9 по 11 августа по области ожидается жара.