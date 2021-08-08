В Рязани на территории кремля восстановили освещение
Освещение возле кремля в Рязани вновь заработало. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Освещение возле кремля в Рязани вновь заработало. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Освещение отсутствовало из-за повреждения на сетях. В воскресенье, 8 августа, сотрудники Дирекции благоустройства устранили повреждения. Освещение работает.
Напомним, накануне рязанцы возмутились тем, что на территории кремля стоит «непролазная мгла».