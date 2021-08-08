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В Ростовской области в ДТП заживо сгорели три человека
В Ростовской области произошло серьезное ДТП с тремя погибшими. Авария произошла в ночь на 8 августа в Мартыновском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло серьезное ДТП с тремя погибшими. Авария произошла в ночь на 8 августа в Мартыновском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

На трассе Ростов — Волгодонск «Лада Веста» столкнулась с двигающимся за «Ладой Приорой» ВАЗ-2112. «Двенадцатая» съехала в кювет и загорелась. Сгорели водитель ВАЗ и два пассажира. Также пострадал водитель «Весты».

Предварительно установлено, что водитель «Весты» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Приорой», которая съехала в кювет.

По предварительным данным, все погибшие — молодые люди от 22 до 29 лет.

Полиция проводит проверку.