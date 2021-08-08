С карты россиянина за проезд в автобусе списали 20 миллионов рублей

У жителя Новокузнецка при оплате проезда в автобусе картой списали с нее 20 миллионов рублей. Крупные суммы стали списывать и у других горожан.

У жителя Новокузнецка при оплате проезда в автобусе картой списали с нее 20 миллионов рублей. Крупные суммы стали списывать и у других горожан. Об этом сообщил портал city-n.

Женщина из Новокузнецка пожаловалась, что с ее транспортной карты сняли 3 миллиона рублей. Другой житель «заплатил» за проезд почти 20 миллионов рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — написал он.

В мэрии призвали горожан в течение суток не пользоваться Единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера. Власти объяснили, что при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой.