Рязанская полиция предостерегла жителей о фальшивомонетчиках

В рязанской полиции напомнили, что в последнее время фальшивомонетчики применяют современные технологии и добиваются высокого качества при изготовлении поддельных денег. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать ряд правил.

В рязанской полиции напомнили, что в последнее время фальшивомонетчики применяют современные технологии и добиваются высокого качества при изготовлении поддельных денег. Это усложняет их выявление, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преимущественно злоумышленники подделывают и сбывают 1000-рублевые купюры. Однако такие деньги обнаруживаются, изымаются из обращения и направляются на экспертизу.

Большинство преступлений удается раскрыть благодаря правильным действиям граждан, распознавшим фальшивку и заявивших об этом в полицию.

Основные места сбыта фальшивых купюр — рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. Зачастую такие банкноты находят лишь при пересчете средств в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать ряд правил.

Не следует разменивать купюры незнакомым людям, при продаже машины или недвижимости стоит проверять наличные в банке, нельзя покупать валюту у «менял» даже по более выгодному курсу.

Если вы обнаружили сомнительную купюру, нельзя ее сбывать, так как это будет считаться преступлением. Нужно немедленно обратиться в полицию.

Снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки. Если вы поняли, что вам пытаются сбыть поддельную купюру, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, его автомобиль, и заявите в полицию.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

— поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

— выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

— при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

— цветной, переливающий герб Ярославля (1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании под разными углами.

Если вы стали жертвой злоумышленников или заметили факт сбыта фальшивых денег, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.