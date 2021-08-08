Рязанца будут судить за избиение полицейского металлической трубой

Житель Рязанского района предстанет перед судом за нападение на полицейского с металлической трубой. Об этом «МК в Рязани» рассказала старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.

Житель Рязанского района предстанет перед судом за нападение на полицейского с металлической трубой. Об этом « МК в Рязани » рассказала старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.

Напомним, случай произошел в поселке Варские в конце февраля. Пьяный мужчина ударил по ребрам полицейского металлической трубой. У потерпевшего диагностировали ушиб грудной клетки.

В ходе предварительного следствия рязанец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также сообщается, что он компенсировал вред, который нанес опративнику. В связи с этим уголовное дело направили в суд с ходатайством о его прекращении, с назначением судебного штрафа.