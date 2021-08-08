Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике на Играх в Токио

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. Медаль стала 70-й у российской команды на Олимпийских играх в Токио.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. Медаль стала 70-й у российской команды на Олимпийских играх в Токио.

Гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. По результатам двух упражнений команда России получила 90,400 балла.

Запрос на пересмотр оценки был удовлетворен, жюри подняли ее на 0,300 балла. При этом россиянкам это не помогло получить золото. Первое место досталось сборной Болгарии. Сборная России по художественной гимнастике впервые с 1996 года не смогла завоевать золото на Олимпийских играх.

Напомним, накануне Дина Аверина завоевала серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона считает судейство несправедливым, так как соперница Авериной допустила грубую ошибку, но все равно стала лидером соревнований.