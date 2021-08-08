На Урале сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге сиделку подозревают в том, что она сильно избила 95-летнюю женщину, у которой работала, сообщает
Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения 95-летней местной жительницы. По предварительной информации, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения ветерану труда.
У пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.
Доследственная проверка была организована полицией по заявлению родственников пострадавшей.
Как рассказала сама пенсионерка порталу
«Она била меня всю! Била, била, била. Со стула — на пол, и ногами. Вечером, когда никого не было», — рассказала пострадавшая.
В компании, где работала подозреваемая, принесли извинения женщине, пообещали содействовать в расследовании и оплатить услуги врача.
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