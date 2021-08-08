\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
28°
Пнд, 09
31°
Втр, 10
24°
ЦБ USD 73.13 -0.04 07/08
ЦБ EUR 86.46 -0.19 07/08
Нал. USD 72.50 / 74.70 02:10
Нал. EUR 85.80 / 87.05 10:43
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
3 964
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
6 777
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
7 222
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
16 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Урале сиделка избила 95-летнюю пенсионерку
В Екатеринбурге сиделку подозревают в том, что она сильно избила 95-летнюю женщину, у которой работала, сообщает РИА Новости.

В Екатеринбурге сиделку подозревают в том, что она сильно избила 95-летнюю женщину, у которой работала, сообщает РИА Новости.

Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения 95-летней местной жительницы. По предварительной информации, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения ветерану труда.

У пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.

Доследственная проверка была организована полицией по заявлению родственников пострадавшей.

Как рассказала сама пенсионерка порталу e1.ru, она попросила сиделку измерить давление. Та сказала, что «им за это не платят». Тогда женщина процитировала стих о человечности. После этого сиделка повалила бабушку на пол и начала пинать, бить и таскать за волосы.

«Она била меня всю! Била, била, била. Со стула — на пол, и ногами. Вечером, когда никого не было», — рассказала пострадавшая.

В компании, где работала подозреваемая, принесли извинения женщине, пообещали содействовать в расследовании и оплатить услуги врача.

Фото e1.ru