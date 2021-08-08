На Урале сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге сиделку подозревают в том, что она сильно избила 95-летнюю женщину, у которой работала, сообщает РИА Новости.

В Екатеринбурге сиделку подозревают в том, что она сильно избила 95-летнюю женщину, у которой работала, сообщает РИА Новости.

Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения 95-летней местной жительницы. По предварительной информации, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения ветерану труда.

У пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.

Доследственная проверка была организована полицией по заявлению родственников пострадавшей.

Как рассказала сама пенсионерка порталу e1.ru , она попросила сиделку измерить давление. Та сказала, что «им за это не платят». Тогда женщина процитировала стих о человечности. После этого сиделка повалила бабушку на пол и начала пинать, бить и таскать за волосы.

«Она била меня всю! Била, била, била. Со стула — на пол, и ногами. Вечером, когда никого не было», — рассказала пострадавшая.

В компании, где работала подозреваемая, принесли извинения женщине, пообещали содействовать в расследовании и оплатить услуги врача.

Фото e1.ru